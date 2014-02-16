Скоростные трамваи планируют запустить в Новой Москве

По Новой Москве в скором будущем поедут скоростные трамваи. Новое транспортное сообщение свяжет Курское и Киевское направления - пути проложат через Коммунарку.
Как сообщает телеканал "Москва 24", в настоящее время идет поиск инвестора, который будет готов вложиться в развитие трамвайной инфраструктуры за пределами МКАД.
Стоит отметить, что трамваи последнего поколения - низкопольные, бесшумные и скоростные, первыми появятся в "старой" Москве уже в апреле. Повезет пассажирам маршрута №17 - от Останкино до Медведково. Такие трамваи планируют закупать ближайшие два года.
Ссылки по теме
- Прокатиться налегке: перспективы "легкого" метро в Москве
- Вместо метро в Мытищи пустят "ускоренный" трамвай
- Пять остановок будет у скоростного трамвая на шоссе Энтузиастов
Кроме того, скоростной трамвай планируется запустить от Химок до станции метро "Планерная". Протяженность новой "ветки" составит 7,2 километра. Также трамваем соединят станцию метро "ВДНХ" и Мытищи.
Предполагается, что в районах с жилой застройкой трамваи будут следовать с обычной скоростью, а там, где существует возможность двигаться с большей скоростью, они будут разгоняться. На участках, где откроется движение трамваев, оборудуют пешеходные переходы, совмещенные с остановочными пунктами.
Напомним, в ближайшие три года в столице начнется строительство четырех линий для скоростных трамваев. Новые линии планируется проложить из района Северный до платформы Лианозово, от платформы Лианозово до станции метро "Медведково", от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское и от улицы Чертановская в район Бирюлево Западное.