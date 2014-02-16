Скоростные трамваи планируют запустить в Новой Москве

По Новой Москве поедут скоростные трамваи

По Новой Москве в скором будущем поедут скоростные трамваи. Новое транспортное сообщение свяжет Курское и Киевское направления - пути проложат через Коммунарку.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в настоящее время идет поиск инвестора, который будет готов вложиться в развитие трамвайной инфраструктуры за пределами МКАД.

Стоит отметить, что трамваи последнего поколения - низкопольные, бесшумные и скоростные, первыми появятся в "старой" Москве уже в апреле. Повезет пассажирам маршрута №17 - от Останкино до Медведково. Такие трамваи планируют закупать ближайшие два года.

Кроме того, скоростной трамвай планируется запустить от Химок до станции метро "Планерная". Протяженность новой "ветки" составит 7,2 километра. Также трамваем соединят станцию метро "ВДНХ" и Мытищи.

Предполагается, что в районах с жилой застройкой трамваи будут следовать с обычной скоростью, а там, где существует возможность двигаться с большей скоростью, они будут разгоняться. На участках, где откроется движение трамваев, оборудуют пешеходные переходы, совмещенные с остановочными пунктами.

Напомним, в ближайшие три года в столице начнется строительство четырех линий для скоростных трамваев. Новые линии планируется проложить из района Северный до платформы Лианозово, от платформы Лианозово до станции метро "Медведково", от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское и от улицы Чертановская в район Бирюлево Западное.