Скоростной трамвай появится в трех округах города

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

В Южном, Северо-Восточном и Восточном округах Москвы появятся линии скоростных трамваев, сообщается на бета-версии обновленного портала мэра и правительства Москвы.

Одна из линий улучшит транспортное обеспечение районов Западное и Восточное Бирюлево, другой будут пользоваться жители районов Северный и Лианозово. Третий маршрут пройдет в районах Ивановское и Перово.

Предполагается, что линия скоростного трамвая на юге Москвы пройдет по территории районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное вдоль улицы Красного Маяка, где она объединится с действующей линией трамвая. Затем маршрут поведет к южному вестибюлю станции "Пражская", пересечет Кировоградскую улицу, Варшавское шоссе, Курское направление железной дороги и выйдет в Бирюлево Западное и Восточное.

Длина линии составит 8,2 километра. Ожидается, что ею будут пользоваться порядка 150 тысяч жителей сутки. В час пик на линию будут выходить от 11 до 15 трамваев. Средняя скорость движения составит 25-28 километров в час. На маршруте появится 10 остановок. Запуск этой линии позволит жителям районов ЮАО экономить 10-15 минут, чтобы добраться до метро.

В Северо-Восточном округе линию скоростного трамвая проложат из поселка Северного до платформы Лианозово Савеловского направления железной дороги. Возможно, в будущем ее продлят до станций метро "Алтуфьево" и "Медведково".

Протяженность участка, на котором будет девять остановок, составит 5,4 километра. В районе платформы Лианозово вместо обычной разворотной петли для трамваев применят систему "Ласточка". Она позволит сохранить от вырубки 250 деревьев. Проект планировки первоочередного участка линии на публичных слушаниях одобрили жители районов Северный и Лианозово.

Линия на востоке столицы свяжет район Ивановское и станцию "Шоссе Энтузиастов". Это позволит жителям в два раза быстрее добираться до метро. Длина линии - 6,5 километра, причем с нуля построят только 3,6 километра, на остальном расстоянии проведут реконструкцию существующей трамвайной сети.

В час пик по маршруту будут ходить 15-19 трамваев. От начальной до конечной остановки (всего на линии будет шесть остановочных пунктов) можно будет доехать за 13-15 минут. В сутки скоростной линией будут пользоваться 105 тысяч человек. В дальнейшем трамвайную линию могут продлить до города Балашихи Московской области.

Ранее гендиректор АНО "Дирекция московского транспортного узла" Виктор Еремин рассказал m24.ru, что было немало других проектов скоростного трамвая из Москвы в область, но все они пока в "подвешенном" состоянии.