Качество перевозок в подмосковных автобусах оценят по SMS

Фото: m24.ru

Для пассажиров ГУП "Мострансавто", осуществляющего перевозки между Москвой и Подмосковьем, запустили сервис "Активный пассажир", дающий возможность оценивать качество перевозок, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отправить SMS-сообщение на номер генерального директора – 8 (963) 699-30-55 или на короткий номер 3443, выбрав один из пяти критериев оценки, а также прибавить оценку по 5-балльной шкале.

В каждом автобусе "Мострансавто" расклеят стикеры с номерами телефонов и памяткой, как отправить сообщение.

"Новый канал коммуникации с пассажирами позволит нам сформировать статистическую базу по основным проблемным зонам, и, соответственно, улучшить наш сервис, сделать пассажирские первозки более комфортными и клиентоориентированными", – отмечает гендиректор предприятия Александр Зайцев.

Фото: mostransavto.ru

Кроме того, два месяца назад стартовал проект "Общественный контроль", который также направлен на повышение качества перевозок.

Через специальную форму на сайте любой желающий может направить жалобу о нарушениях, приложив к сообщению видеозапись с указанием времени, когда она была сделана, и номера автобуса.

По всем сообщениям граждан проводят проверку, а к нарушителям применяют меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.

Жителям столицы пожаловаться на работу общественного транспорта можно на портале transport.mos.ru, там есть специальная форма для обращений. Также работает горячая линия дептранса: 8 (495) 539-5454 или 3210.