Единый контактный центр столичного транспорта откроют в конце лета

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В конце лета в Москве будет открыт единый контактный центр, куда граждане смогут обратиться с любыми вопросами о работе московской транспортной системы. Об этом рассказал журналистам заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает корреспондент M24.ru.

"Мы планируем открыть единый сервисный контакт-центр, где можно будет узнать про работу всех предприятий транспортного комплекса столицы, обжаловать штраф, пополнить карту "Тройка", – сказал заммэра Москвы.

По его словам, в контактном центре будет 22 окна, где будут присутствовать представители всего транспортного комплекса города – АМПП, МАДИ, "Мосгортранса", и других.

"Мы сейчас готовимся, командируем и обучаем сотрудников. Пока можно обратиться в контакт-центр по телефону: +7 495 539-54-54", – отметил он.

Как сообщалось ранее, единый контакт-центр откроется в Басманном районе. Он будет работать шесть дней в неделю и ежемесячно сможет принять более 4 тысяч человек. В центре москвичи смогут, в частности, обжаловать штраф за парковку, подать заявку на лицензию такси, получить пропуск для грузовика, а также высказать замечания к работе общественного транспорта.