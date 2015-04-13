Волонтеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в День Победы

Фото: M24.ru

Волонтеры и журналисты, которые приедут в столицу для помощи в организации и освещении празднеств, посвященных Дню Победы, смогут 9 мая ездить в общественном транспорте бесплатно. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе пресс-конференции, передает корреспондент M24.ru.

"Это касается и пригородного железнодорожного транспорта и даже аэроэкспрессов. Смогут ездить бесплатно волонтеры, которые приезжают для помощи организации празднования 9 мая. Они оказывают помощь в передвижении ветеранов, которые приехали или живут в Москве и будут принимать участие в праздновании", – заявил Ликсутов.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому ветераны смогут бесплатно пользоваться любыми видами общественного транспорта, в том числе авиаперевозками, с 3 по 12 мая.

Премьер-министр отметил, что ветеранам в дороге требуется помощь, поэтому государство оплатит также и проезд одного сопровождающего.

Добавим, что на основании социальной карты ветераны могут бесплатно ездить на всех видах городского транспорта, включая электрички, круглый год.