В Москве появятся остановки с информтабло и автоматами по продаже билетов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Власти Москвы подготовили концепцию новой остановки общественного транспорта с встроенным информационное табло, автоматом по продаже билетов, интерактивной маршрутной картой и картой ближайших "точек притяжения". Об этом рассказал журналистам заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает корреспондент M24.ru.

По словам Ликсутова, новые остановки будут устанавливать в столице уже в этом году.

"Там, где мы меняем остановки, мы будем ставить конструкцию нового образца", - сказал заммэра.

Ликсутов добавил, что остановки будут модульными, ее можно будет сделать длиннее или короче в зависимости от размеров платформы посадки.

Кроме того, заммэра сообщил, что все неработающие информационные табло на столичных остановках городского транспорта будут приведены в работоспособность до 1 мая.

"Могу сказать, что количество неработающих табло колеблется плюс-минус 5 процентов", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на остановках наземного общественного транспорта в Москве появятся маршрутные указатели с новым дизайном. Новые указатели будут оформлены в стилистике единого бренда "Московский транспорт".

Кроме того, к июлю на 450 остановках общественного транспорта появится бесплатный Wi-Fi.