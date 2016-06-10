Пассажирам напомнили о правилах провоза велосипедов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В связи с открытием летнего сезона пассажирам напомнили о том, как правильно перевозить велосипеды, самокаты и другой спортивный инвентарь в общественном транспорте, сообщает пресс-служба "Мострансавто".

Согласно федеральному "Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", в автобусах можно бесплатно провозить предметы, с габаритами не более 120 сантиметров. В частности, скейтборды, сложенные самокаты или коляски.

Если размеры инвентаря больше 120, но меньше 180 сантиметров, их нужно перевозить за деньги в багажном отделении транспортного средства. Цена провоза крупногабаритного багажа зависит от расстояния. Если дистанция меньше 25 километров, за провоз надо будет заплатить от 30 до 60 рублей, от 25 до 50 километров – от 60 рублей, от 50 до 90 километров – от 90 рублей.

Напомним, водитель имеет право отказаться перевозить багаж, если это мешает входу или выходу пассажиров из салона автобуса, троллейбуса или трамвая. Тем, кто волнуется за сохранность своего багажа, сотрудники "Мострансавто" советуют оформить страховку на велосипед или самокат в кассах автовокзалов или автостанций.