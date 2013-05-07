Москвичи стали чаще пользоваться наземным общественным транспортом

Пассажиропоток общественного транспорта с начала года возрос на 3,2%

Количество пассажиров наземного общественного транспорта в столице выросло впервые на много лет. В период с января по апрель текущего года пассажиропоток увеличился на 3,2 процента, а это примерно 150 тысяч человек. Это стало одним из результатов программы развития транспортной системы Москвы, которую 7 мая обсуждали в Филевском автобусно-троллейбусном парке.

По словам заммэра, главы департамента транспорта Максима Ликсутова, программа, связанная с обновлением подвижного состава и повышением качества обслуживания москвичей, дала серьезные результаты. Сейчас в парках Мосгортранса есть низкопольные троллейбусы с возможностью автономного хода от 500 до 1,5 тысяч метров. Такие машины могут объехать препятствия в случае аварии, поэтому они часто курсируют по центральным улицам города, где движение усложнено. Они также оборудованы системой "ГЛОНАСС и камерами видеонаблюдения".

Кроме того, в 2014 году в состав Мосгортранса войдут 50 новых трамвайных вагонов, а в 2015 году — еще 70. Как рассказал Максим Ликсутов, это самые современные бесшумные вагоны, которые на прямых участках развивают скорость до 70 километров в час.

При этом вся новая техника удобна для людей с ограниченными возможностями. Так, в течение пяти лет закупают только низкопольные автобусы и троллейбусы. Кроме этого, машины оборудованы двигателями экологического класса "Евро-5", которые безвредны для окружающей среды. До конца текущего года будет закуплено еще 665 таких автобусов, сообщает пресс-служба столичного правительства.