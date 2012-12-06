Зимой москвичи чаще всего забывают в транспорте сумки и перчатки

Фото: ИТАР-ТАСС

Зимой в общественном транспорте Москвы чаще всего оставляют в общественном транспорте сумки, рюкзаки, перчатки и школьные портфели. При этом летом на склад забытых вещей Мосгортранса поступают в основном дамские сумочки и зонты.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, если пассажир оставляет вещь, водитель сдает ее на конечной станции, а диспетчер составляет акт приемки. Далее потеря доставляется курьером на склад забытых вещей, где она хранится в течение 6 месяцев.

Находки помещают в несгораемый шкаф, каждую на свою полку. Вещи имеют свой регистрационный номер, ярлычок и учетную карточку.

Чтобы получить пропажу, пассажир, во-первых, должен обратиться к диспетчеру конечной станции маршрута и выяснить, поступила ли туда утерянная вещь. Если она уже была отправлена, придется отправиться на склад забытых вещей.

Центральный склад находится по адресу: 1-й Красносельский переулок, дом 3, строение 1(станция метро "Красносельская"). Телефон 8 (499) 264-82-85.

Для возврата утерянного необходимо написать заявление соответствующего образца с указанием даты, примерного времени потери и номера маршрута городского транспорта, а также кратко охарактеризовать потерянную вещь. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. При этом за хранение на складе взимается плата — 12 рублей 46 копеек в сутки.

Если был утерян кошелек с деньгами, деньги изымаются и сдаются в кассу Мосгортранса. Пассажиру также необходимо написать заявление и забрать кошелек на складе, а деньги в кассе.

В случае потери документов, их передают в стол находок ГУВД. В течение трех дней сотрудники склада пытаются связаться с владельцем паспорта или других документов, по которым можно установить контактные данные, и сообщают о находке.