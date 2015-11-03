Работу автобусного маршрута на юго-востоке столицы продлят из-за "Ночи искусств"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В связи с проведением культурно-образовательной акции "Ночь искусств", режим работы одного из автобусных маршрутов продлят в ночь с 3 на 4 ноября, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобусы №29 будут следовать по трассе Кузьминский парк – метро "Текстильщики" в течение всего дня с последним отправлением от конечной остановки "Кузьминский парк" в 0.30.

Напомним, "Окно в город" проведет трансляцию акции "Ночь искусств", которая пройдет в столице 3 ноября. Трансляции с камер видеонаблюдения на странице сервиса помогут гостям акции составить маршрут по самым интересным культурным площадкам в обход очередей и давки, а автомобилистам – оценить дорожную ситуацию и не потерять время в пробках.

Наблюдать за происходящим пользователи смогут в режиме реального времени с помощью 11 камер городской системы видеонаблюдения. Большинство из отобранных камер направлено на главные входы культурных площадок. В числе музей-заповедник "Царицыно", Дарвиновский музей, Московский зоопарк, парк искусств МУЗЕОН, Музей Москвы и другие. Полный список трансляций будет доступен на странице сервиса "Окно в город".

Масштабная акция пройдет в Москве в третий раз. В рамках "Ночи искусств" запланированы специальные экскурсии, концерты, встречи с артистами и мастер- классы. Мероприятия стартуют вечером во вторник и продлятся до полуночи.