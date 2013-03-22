Кучерена намерен улучшить имидж полицейских

Анатолий Кучерена составит рейтинг территориальных ОВД

Новый глава Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена намерен изменить отношение граждан к полицейским. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Москва FM".

"Нужно изменить практику, что все везде плохо и все плохие. Там (в полиции) тоже работают нормальные люди, которые честно и добросовестно относятся к своей работе", - отметил адвокат.

По его словам, россияне отрицательно относятся к любым решениям власти, потому что изначально негативно настроены. Чтобы исправить ситуацию необходимо наказывать "нарушителей в погонах". В связи с этим он предложил составить рейтинг территориальных ОВД. Граждане смогут оставлять свои комментарии касательно работы правоохранительных органов на интернет-сайте.

Адвокат отметил, что возможно он откажется от работы в других советах, ради своей деятельности на новом посту.

Напомним, член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена назначен председателем Общественного совета при МВД. Он уже входит в общественные советы силовых министерств и возглавляет комиссию Общественной палаты по контролю за силовиками.