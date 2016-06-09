Городские туалеты хотят оснастить тревожными кнопками

Фото: m24.ru

Общественные теплые туалеты в Москве планируют оснастить тревожными кнопками для связи с экстренными службами, сообщает портал mos.ru. Срок установки тревожных кнопок пока не определили.

Сейчас в Москве насчитывается 170 теплых туалетов с водой и светом, сушкой для рук и антивандальными зеркалами. В этом году их число увеличится почти до двухсот.

"Туалеты установят в прогулочных зонах в центре столицы, а также у станций метро и возле вокзалов. Планируется оснащение туалетных модулей тревожными кнопками", – сказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Новые туалеты начали устанавливать в Москве в 2013 году на замену синим кабинкам, которые портили облик города. Туалеты подключены к электричеству, оборудованы системой отопления. В кабинках есть туалетная бумага и устройство для автоматической подачи воды, мыла и сушки рук. Воспользоваться им можно, опустив 50 рублей в специальный терминал.