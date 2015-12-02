Голоса иногородних в "Активном гражданине" предложили считать отдельно

Фото: ag.mos.ru

Общественная палата Москвы предлагает раздельный подсчет голосов в "Активном гражданине" для пользователей с московскими номерами мобильных телефонов и проголосовавших из других регионов. Об этом сообщил в ходе Московского гражданского форума руководитель комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, передает корреспондент m24.ru.

"Мы рекомендуем обеспечить раздельное подведение итогов голосования для иногородних жителей и жителей Москвы, не запрещая жителям других регионов голосовать", – сказал Венедиктов.

В свою очередь глава аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова отметила, что в "Активном гражданине" голосуют порядка 8 процентов жителей других регионов.

Ранее m24.ru сообщало о новой возможности участников проекта – "активные граждане" смогут обсудить с первыми лицами города вопросы развития мегаполиса и принятие тех или иных решений.

Как проверить результаты голосования в "Активном гражданине"

Лекции для москвичей проведут руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, руководитель департамента образования Исаак Калина и заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. Приглашение на каждую встречу получат по 400 самых активных пользователей.

С ноября "Активный гражданин" запустил многоуровневую систему контроля прозрачности проекта. Теперь любой участник с помощью личного кода может проверить корректность учета своего голоса.

Кроме того, верификационный центр проекта начал работать в многофункциональном центре госуслуг "Пресненский" по адресу: Пресненская набережная, дом 2. Там также можно проверить результаты голосований.

VII Московский гражданский форум проходит с 9 сентября по 2 декабря. В нем уже приняли участие более двух тысяч человек. На этот раз в повестке семь городских тем: вопросы экологии, миграционной политики, а также общественного контроля капитального ремонта.

Кроме того, на форуме обсудили новые форматы взаимодействия некоммерческих организаций и государства, электронный референдум, московский городской облик и волонтерское движение для горожан.