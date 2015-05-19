В Парке Горького проведут экскурсии для влюбленных

Фото: ТАСС/ Олег Иванов и Мартин Шахбазян
22 мая в обсерватории Парка имени Горького пройдут первые ночные экскурсии для влюбленных пар. Посетители смогут полюбоваться на Млечный путь и признаться друг другу в любви под звездами.
Экскурсоводы расскажут посетителям не только о спутнике Земли Луне, Венере, Марсе и других планетах Солнечной системы, но и о невидимых глазу небесных телах.
Для романтично настроенных молодых людей это прекрасный шанс сделать предложение руки и сердца, ведь говорить о любви лучше всего, глядя в звездное небо.
Обсерватория открыта по ночам пятниц, суббот и воскресений. Посетителям необходимо зарегистрироваться за три дня до визита и указать время посещения.
Место: Обсерватория Парка имени Горького
Цена: 2500 рублей