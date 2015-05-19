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19 мая 2015, 13:41

Маршруты и гиды

В Парке Горького проведут экскурсии для влюбленных

Фото: ТАСС/ Олег Иванов и Мартин Шахбазян

22 мая в обсерватории Парка имени Горького пройдут первые ночные экскурсии для влюбленных пар. Посетители смогут полюбоваться на Млечный путь и признаться друг другу в любви под звездами.

Экскурсоводы расскажут посетителям не только о спутнике Земли Луне, Венере, Марсе и других планетах Солнечной системы, но и о невидимых глазу небесных телах.

Для романтично настроенных молодых людей это прекрасный шанс сделать предложение руки и сердца, ведь говорить о любви лучше всего, глядя в звездное небо.

Обсерватория открыта по ночам пятниц, суббот и воскресений. Посетителям необходимо зарегистрироваться за три дня до визита и указать время посещения.

Дата: с 22 мая, в 23:00 или в 00:00

Место: Обсерватория Парка имени Горького

Цена: 2500 рублей

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