В Москве стартует спортивный марафон, посвященный Олимпиаде в Сочи

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1 сентября 2013 года в Парке Победы на Поклонной горе состоится открытие акции "Спортивный лонгмоб "Сочи 20-14".

В этом продолжительном спортивном марафоне примут участие московские школьники, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

Массовый забег будет проходить в течение нескольких месяцев: с 1 сентября 2013 года по 1 февраля 2014 года.

Спортивные мероприятия одновременно стартуют на всех площадках парка, участники пройдут дистанции по аллеям Мира, Защитников Москвы, Партизан и Солдат.

Участникам разрешено передвигаться не только бегом, но и шагом, на лыжах, коньках, велосипедах, роликах, вплавь, главное – это двигательная активность, рассказали в пресс-службе департамента.

Как сообщалось ранее, 7 октября в столице стартует эстафета олимпийского огня. За 123 дня огонь преодолеет путь от Москвы до Сочи и побывает в разных уголках России - от Куршской косы на западе страны до Авачинской бухты на Камчатке. Олимпийский огонь будет зажжен в Афинах, откуда его доставят в Москву 6 октября.