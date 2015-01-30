Москвичи проверят грамотность в режиме онлайн

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В рамках нового проекта "Интерактивный диктант" москвичи смогут проверить грамотность в режиме онлайн, сообщили в столичном департаменте культуры.

По словам старшего методиста Городского методического центра Виктора Федорова, каждый месяц к юбилею писателя или поэта на сайте центра будет появляться новый диктант по тексту юбиляра. Любой желающий сможет проверить свою грамотность в режиме онлайн.

Первый интерактивный диктант посвящен юбилею Антона Павловича Чехова. Проверить грамотность можно здесь.

Интерактивные диктанты - это часть программы Года литературы.