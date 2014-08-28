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Общество

28 августа 2014, 11:49

К 1 сентября полиция эвакуирует все припаркованные у школ машины

образование полицейские Комплексная безопасность

Фото: M24.ru

Столичные правоохранители в преддверии 1 сентября эвакуируют все автомобили, припаркованные слишком близко к школам. Сами учебные заведения обследуют кинологи со служебными собаками. Эта процедура стартует 29 августа, сообщил в ходе пресс-конференции замглавы полиции Москвы Вячеслав Козлов.

По словам Козлова, сегодня каждая школа в Москве оборудована "тревожными кнопками", а в целом полиция обеспечивает безопасность 4837 объектов образования. Это практически все учебные заведения Москвы - школы, вузы, профессиональные училища, детские сады и интернаты.

1 сентября безопасность в образовательных учреждениях будут обеспечивать около 5,3 тысячи полицейских и более 3 тысяч сотрудников частных охранных предприятий.

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За лето российские школы исполнили 95% предписаний, которые им выдал Роспотребнадзор. Теперь с точки зрения выполнения санитарных норм учебные учреждения готовы к новому учебному году, сообщила глава ведомства Анна Попова.

В новом учебном году в первый класс придут на 120 тысяч детей больше, чем в прошлом, поэтому нагрузка на школы возрастет.

Напомним, что 1 сентября в городе открывается 8 новых школ. Список школ-новичков можно увидеть здесь. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест.

Большинство учебных заведений столицы перейдут на пятидневную учебную неделю.

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