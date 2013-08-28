Калина: В Москве увеличилось количество воспитанников детсадов

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Число воспитанников в детских садах Москвы значительно выросло: в 2010 году – 280 тысяч детей, сегодня – более 400 тысяч. Об этом на пресс-конференции рассказал и.о. руководителя департамента образования Москвы Исаак Калина.

"В 2010 году в детских садах Москвы было 280 тысяч детей, сегодня – 400 тысяч. Поэтому ни о каком сокращении количества воспитателей речи быть не может", – сообщил Исаак Калина.

По его словам, практически все дети старше 3 лет имеют возможность посещать детский сад. Однако из-за возрастающего количества детей родители пока не могут устроить в дошкольное учреждение ребят младше этого возраста.

"Там, где у нас есть свободные места, мы приняли детей, близких к трем годам. Дети, которым меньше трех лет – им мест пока не хватает", – сказал и.о. руководителя департамента.

Он отметил, что для детей младше трех лет существуют группы кратковременного пребывания. Однако медики рекомендуют, чтобы ребенок в этом возрасте не расставался с матерью надолго, добавил Исаак Калина.