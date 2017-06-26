Московские школьники смогут проверить свои знания по астрономии

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Онлайн-диктант по астрономии для столичных школьников проведет в октябре городской методический центр, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

"Астрономический диктант" состоит из двух частей, в каждой из которых по 25 вопросов. Участникам нужно будет вспомнить, почему происходит смена дня и ночи, действуют ли законы Архимеда и Паскаля на Международной космической станции.

Ответить на вопросы смогут не только учащиеся, но также родители и педагоги. Создатели проекта надеются привлечь внимание горожан к изучению астрономии и заинтересовать их этим разделом науки.

Диктант посвящен шестидесятилетию со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Юбилей этого события отметят 4 октября.

Подготовится к проверке можно, посетив Московский планетарий. 30 июня в Международный день астероида там покажут фильмы о космосе и прочитают лекции.

В январе московские школьники уже участвовали в тестировании по астрономии Тогда контрольные работы составили для учеников пятых, шестых и десятых классов. 5 июня россияне смогли проверить свою юридическую грамотность на "Всероссийском правовом диктанте", который организовала Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" совместно с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова. А в апреле жители РФ оценили свои знания русского языка на "Тотальном диктанте", написав под диктовку текст писателя Леонида Юзефовича.

