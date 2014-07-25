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Общество

25 июля 2014, 17:00

МГУ получит право присуждать кандидатские и докторские степени

образование вузы ВАК ученые степени МГУ

МГУ сможет сам присуждать кандидатские и докторские степени

МГУ и СПбГУ смогут сами присваивать кандидатские и докторские степени, то есть выйдут из-под контроля Высшей аттестационной комиссии (ВАК), сообщает радио "Москва FM". Ожидается, что поправки в законодательство начнут действовать со следующего года.

"Эта новость обсуждалась очень давно. Во многих странах мира – в Великобритании, в США, в Германии, Франции – действительно, сами университеты, экспертные советы присуждают научные степени", - рассказала в эфире радиостанции директор института развития образования НИУ Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

По ее мнению, кандидатские и докторские степени должны присуждать ученые, а не чиновники из ВАК: "Это право ученых и экспертов, а вовсе не чиновников. Репутация ученых, которые имеют научные достижения в этой области, научное имя, – этого достаточно, чтобы их мнение считалось основанием для присуждения степени претенденту".

Эксперт отметила, что сейчас на деле так и происходит: "Формально кандидатскую степень у нас присуждает ученый совет, ВАК только подтверждает это".

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Согласно действующим нормам, необходимо не просто написать научную работу, но и защитить ее перед диссертационным советом, после чего получение звания должна утвердить ВАК.

Как пишет газета "Известия", подобная практика в будущем может распространиться и на другие вузы. Выведение МГУ и СПбГУ из-под контроля Высшей аттестационной комиссии — первый шаг к реализации в России европейской системы присвоения ученых степеней.

Напомним, что в начале прошлого года ВАК была вовлечена в ряд скандалов, связанных с диссертационными советами МПГУ, когда комиссия Минобрнауки заявила о массовых фальсификациях диссертаций, после чего начались проверки диссоветов при каждом учебном заведении. Экс-глава ВАК Феликс Шамхалов был арестован в Москве 7 февраля 2013 года в рамках уголовного дела о мошенничестве.

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