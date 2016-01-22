Еще три столичных вуза лишились госаккредитации

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Три московских вуза лишились государственной аккредитации за несоблюдение стандартов подготовки студентов. На этот раз санкции коснулись Института русского театра, Международной академии бизнеса и управления и Московского государственного института индустрии туризма имени Сенкевича, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Также ведомство запретило принимать студентов московскому Институту образования и науки и Институту психотерапии и клинической психологии.

Аналогичные меры были приняты и в отношении нескольких российских вузов. Сызранский филиал Самарского государственного экономического университета, арзамасский и смоленский филиалы Российского университета кооперации, тувинский филиал Сибирского университета потребительской кооперации также лишились госаккредитации.

Напомним, на минувшей неделе Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации других трех столичных вузов.

Под действие приказов попали Московский институт юриспруденции, Международный славянский институт и Московский институт банковского дела.

Государственная аккредитация не запрещает вузу вести образовательную деятельность. Однако без нее учебное заведение не имеет право выдавать дипломы государственного образца, а также предоставлять отсрочку от службы в армии. Если у вуза аннулируют лицензию на право ведения образовательной деятельности, он будет обязан прекратить преподавание.

При лишении вуза госаккредитации, его учредитель обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения). При этом учредитель должен получить письменное согласие обучающихся на перевод.