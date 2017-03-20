Арбитражный суд отозвал лицензию Европейского университета в Санкт-Петербурге

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У Европейского университета в Санкт-Петербурге отозвали лицензию, сообщает пресс-служба вуза. Лицензию 20 марта аннулировал арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Университет намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции, говорится сообщение. Решение суда вступит в силу только после рассмотрения апелляции.
Суд удовлетворил требования Рособрнадзора, представители которого просили отозвать лицензию университета на образовательную деятельность.
С момента основания университет располагается в бывшем особняке графа Кушелева-Безбородко в историческом центре города. ЕУСПб включен в рейтинг Лондонской экономической школы "100 лучших европейских центров политических наук".
В попечительский совет Европейского университета в Петербурге входят в числе прочих Алексей Кудрин и Михаил Пиотровский.