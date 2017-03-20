Арбитражный суд отозвал лицензию Европейского университета в Санкт-Петербурге

У Европейского университета в Санкт-Петербурге отозвали лицензию, сообщает пресс-служба вуза. Лицензию 20 марта аннулировал арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Университет намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции, говорится сообщение. Решение суда вступит в силу только после рассмотрения апелляции.

Суд удовлетворил требования Рособрнадзора, представители которого просили отозвать лицензию университета на образовательную деятельность.

Европейский университет в Петербурге учредили в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака. Он начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика) в 1996 году.

С момента основания университет располагается в бывшем особняке графа Кушелева-Безбородко в историческом центре города. ЕУСПб включен в рейтинг Лондонской экономической школы "100 лучших европейских центров политических наук".

В попечительский совет Европейского университета в Петербурге входят в числе прочих Алексей Кудрин и Михаил Пиотровский.

