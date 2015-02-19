Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в три столичных вуза

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Рособрнадзор запретила прием абитуриентов в три столичных вуза. Речь идет о Международном институте "ИНФО-Рутения", "Академии сферы социальных отношений", а также "Институте деловой карьеры", говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, лицензий лишились Институт высших управленческих кадров, "Московский институт управления" и "Институт гостиничного и туристического менеджмента". Всего с 1 января из реестра лицензий исключили 46 вузов и филиалов.

Решение об исключении лицензии принимается по решению суда, а также на основании заявлений руководителей институтов. Часть вузов и филиалов исключила свои лицензии, не устранив ранее указанные в предписаниях нарушения.

Отметим, среди нарушений часто встречаются невыполнение установленных нормативов изучения предметов, отсутствие специального оборудования для занятий, ошибки при оформлении трудовых договоров с преподавателями или договоров об оказании платных услуг.

Ранее Рособрнадзор приостановил действие лицензии московской "Современной гуманитарной академии" в связи с неисполнением выданных предписаний. "Современная гуманитарная академия" - негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Академия основана в 1922 году.

До этого сообщалось о запрете приема абитуриентов в Институт языков и культур им. Льва Толстого. В вузе не соблюдали ряд основных требований. К примеру, отсутствовали документы, подтверждающие законность помещений, санитарно-эпидемиологические заключения, заключения о безопасности, электронная библиотека, условия для обучения людей с ограниченными возможностями и обеспечения обучающихся медицинской помощью.