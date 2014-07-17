На базе столичных колледжей сформируют профильные классы

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В колледжах Москвы появятся профильные и предпрофильные классы, сообщил на пресс-конференции глава департамента образования Исаак Калина.

По его словам, колледжам, которые докажут, что могут преподавать программу по изучению современных технологий, "дадут создавать предпрофильные 8-9 классы и профильные 9-10".

Также чиновник добавил, что в планах ведомства – открыть на базе колледжей инженерные классы.

Добавим, что сейчас в Москве более 200 колледжей. Ранее M24.ru сообщало, что подать заявление туда можно на портале госуслуг. Для этого потребуется паспорт поступающего, документ, подтверждающий место жительства в Москве, аттестат, медицинская справка, а также 4 фотографии.