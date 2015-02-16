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Общество

16 февраля, 14:41

В школе №1852 откроют мемориальную доску Герою России Геннадию Сергееву

образование памятные даты мемориальная доска семейная и молодёжная политика Геннадий Сергеев события 1993 года школа №1852

Фото: ТАСС/Сергей Давыдков

В московской школе №1852 откроют мемориальную доску Герою России Геннадию Сергееву. Церемония открытия состоится в пятницу, 20 февраля, сообщили M24.ru в столичном департаменте образования.

На мероприятии с речью выступит Александр Сергеев – сын героя, а ученики школы возложат к памятному знаку цветы.

В этот день школу посетят также заммэра Москвы по антитеррористической деятельности Виктор Захаров, первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Евгений Ильин и префект ВАО Вячеслав Тимофеев.

Напомним, Геннадий Сергеев, выпускник школы №1852, погиб 4 октября 1993 года в ходе боевой операции у здания Верховного Совета России в Москве. Посмертно Сергеев был удостоен звания Героя России.

Операция у здания Белого дома, где находились сторонники Верховного Совета (ВС) РСФСР во главе с Русланом Хасбулатовым, прошла 4 октября 1993 года.

23 сентября представители законодательной власти открыли в Белом доме внеочередной (чрезвычайный) Х съезд народных депутатов. По их распоряжению в здании отключили телефонную связь и электричество. Участники съезда проголосовали за прекращение полномочий Ельцина и поручили исполнять обязанности президента вице-президенту Александру Руцкому.

До 4 октября они не покидали здание и не выпускали из него журналистов, рядовых сотрудников и посетителей.

Зачистка Белого дома началась 4 октября в 7.30. Военные и милиция вели стрельбу из крупнокалиберного оружия, около 10.00 начался танковый обстрел. Около 13.00 начался выход защитников ВС, из здания парламента стали выносить раненых. Около 18.00 защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления.

Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов и другие руководители вооруженного сопротивления были арестованы.

В 19.30 группа "Альфа" взяла под охрану и эвакуировала из здания 1700 журналистов, сотрудников аппарата ВС, жителей города и депутатов.

По приблизительным оценкам в событиях 21 сентября - 5 октября 1993 года погибли около 200 и были ранены не менее 1000 человек.

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