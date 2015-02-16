В школе №1852 откроют мемориальную доску Герою России Геннадию Сергееву

Фото: ТАСС/Сергей Давыдков

В московской школе №1852 откроют мемориальную доску Герою России Геннадию Сергееву. Церемония открытия состоится в пятницу, 20 февраля, сообщили M24.ru в столичном департаменте образования.

На мероприятии с речью выступит Александр Сергеев – сын героя, а ученики школы возложат к памятному знаку цветы.



В этот день школу посетят также заммэра Москвы по антитеррористической деятельности Виктор Захаров, первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Евгений Ильин и префект ВАО Вячеслав Тимофеев.

Напомним, Геннадий Сергеев, выпускник школы №1852, погиб 4 октября 1993 года в ходе боевой операции у здания Верховного Совета России в Москве. Посмертно Сергеев был удостоен звания Героя России.