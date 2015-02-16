В школе №1852 откроют мемориальную доску Герою России Геннадию Сергееву

Фото: ТАСС/Сергей Давыдков
В московской школе №1852 откроют мемориальную доску Герою России Геннадию Сергееву. Церемония открытия состоится в пятницу, 20 февраля, сообщили M24.ru в столичном департаменте образования.
На мероприятии с речью выступит Александр Сергеев – сын героя, а ученики школы возложат к памятному знаку цветы.
В этот день школу посетят также заммэра Москвы по антитеррористической деятельности Виктор Захаров, первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Евгений Ильин и префект ВАО Вячеслав Тимофеев.
Напомним, Геннадий Сергеев, выпускник школы №1852, погиб 4 октября 1993 года в ходе боевой операции у здания Верховного Совета России в Москве. Посмертно Сергеев был удостоен звания Героя России.
23 сентября представители законодательной власти открыли в Белом доме внеочередной (чрезвычайный) Х съезд народных депутатов. По их распоряжению в здании отключили телефонную связь и электричество. Участники съезда проголосовали за прекращение полномочий Ельцина и поручили исполнять обязанности президента вице-президенту Александру Руцкому.
До 4 октября они не покидали здание и не выпускали из него журналистов, рядовых сотрудников и посетителей.
Зачистка Белого дома началась 4 октября в 7.30. Военные и милиция вели стрельбу из крупнокалиберного оружия, около 10.00 начался танковый обстрел. Около 13.00 начался выход защитников ВС, из здания парламента стали выносить раненых. Около 18.00 защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления.
Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов и другие руководители вооруженного сопротивления были арестованы.
В 19.30 группа "Альфа" взяла под охрану и эвакуировала из здания 1700 журналистов, сотрудников аппарата ВС, жителей города и депутатов.
По приблизительным оценкам в событиях 21 сентября - 5 октября 1993 года погибли около 200 и были ранены не менее 1000 человек.