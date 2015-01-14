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Общество

14 января 2015, 17:51

Сотрудников ЧОПов в школах необходимо поощрять – Исаак Калина

образование Исаак Калина ЧОП охранники семейная и молодёжная политика поощрения

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Частные охранные предприятия и их сотрудников, несущих службу в столичных школах, планируют поощрять за хорошую работу. Разработать варианты поощрения предложил глава департамента образования Исаак Калина, передает пресс-служба ведомства.

"Контракты составлены так, что мы страхуем свои права, а вот возможности поощрять ЧОПы не предусмотрены. Поощрять необходимо в том случае, когда грамотные, четкие действия сотрудников ЧОПа позволили предотвратить возможные негативные последствия", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Москве работает система взаимодействия ЧОПов с центральными структурами полиции, у каждого охранника есть тревожная кнопка.

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Сейчас в школах Центрального округа установлено 5 066 видеокамер, 159 систем охранной сигнализации и 374 тревожные кнопки на постах охраны. Это позволяет своевременно реагировать на внештатные ситуации в образовательных учреждениях.

Наблюдать за ребенком в школе дистанционно могут и сами родители. С помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы" они смогут узнать, как часто дети опаздывают в школу и насколько регулярно они там питаются.

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