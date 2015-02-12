В подмосковном Монино появится училище начальной летной подготовки

В Подмосковье появится училище начальной летной подготовки

В 2016 году в Подмосковье планируется открыть училище начальной летной подготовки. Об этом журналистам сообщил главнокомандующий ВВС России Виктор Бондарев.

"Мы над этим вопросом работаем и уже подготовили проектно-сметную документацию, чтобы открыть подобные училища у нас в Подмосковье, в Монино. Будем набирать парней, начиная с 5-го класса", - передает слова главкома ИНТЕРФАКС-АВН.

Он отметил, что это позволит увеличить набор в высшие военные учебные заведения ВВС России. По его словам, у подмосковного училища будет летный уклон, и ребятам будут давать не только общеобразовательные предметы, но и специальные. "Например, теорию реактивных двигателей, аэродинамику. Может быть, со временем получится и практическая часть - проведение ознакомительных полетов. Я думаю, что если парень один раз полетит, то желание быть летчиком останется у него на всю жизнь", - подчеркнул Бондарев.

Отметим, в России пилотов готовят в нескольких вузах и училищах. Главные из них – это Ульяновское высшее авиационное училище и Университет гражданской авиации в Санкт-Петербурге.