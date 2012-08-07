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Общество

07 августа 2012, 17:25

Школа сценаристов будет преобразована в магистерскую программу

образование кинематограф ВГИК сценаристы

ИТАР-ТАСС

Первая летняя школа сценарного мастерства, проработавшая во ВГИКе полтора месяца, станет двухлетней магистерской программой. В таком качестве она начнет свою работу с сентября 2013 года. Об этом РИА Новости сообщил один из организаторов школы, руководитель компании "СТВ" Сергей Сельянов.

"Советник нашей Ассоциации Анна Крутова сейчас в Южно-Калифорнийском университете с профессором Элизабет Дейли разрабатывают программу с учетом наших условий. Это продлится до конца августа. Мы планируем, что программа заработает со следующего года. Часть будет финансироваться государством. Мы будем еще решать, какова будет доля частных денег, какова доля грантов - от продюсеров, от специальных фондов. Государство поможет не только в смысле денег, но и в плане политической воли", - рассказал он.

Летняя школа сценаристов была организована Ассоциацией продюсеров кино и телевидения совместно с Южно-Калифорнийским университетом. Она была бесплатной и проработала на площадке ВГИКа с 25 июля по 7 августа. Ее первыми учениками стали сценаристы, которые уже имеют высшее образование, многие из них работают по специальности.

"Мы отбирали людей не с улицы. Практически все они активно работают, некоторые из студентов представляют нашу компанию. Они сами ощущают какую-то недостаточность в том, что они знают. Они все трудоустроены, и хочется верить, что после прохождения этих курсов они станут делать свою работу более осмысленно", - объяснил Сельянов.

Преподаватели из Южной Калифорнии давали ученикам знания по двум направлениям: совершенствование сценарных навыков и подготовка преподавателей сценарного мастерства.

Идея организации школы принадлежит Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Проект частично финансировался государством в рамках федеральной целевой программы "Культура России". Основное финансирование взяли на себя сами продюсеры школы.

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