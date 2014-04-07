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07 апреля 2014, 14:23

Общество

Все школы северо-востока столицы перейдут на пятидневку

Фото: ИТАР-ТАСС

В новом учебном году все школы северо-восточного округа столицы перейдут на пятидневную систему обучения. Таким образом, учебные заведения СВАО, ученики которых в настоящее время занимаются по субботам, получат дополнительный выходной.

"Пятидневка – это не что иное, как переход на эффективный учебный план. Поэтому планируем, что все школы, где сейчас дети учатся в субботу, перейдут на нее уже с 1 сентября", - цитирует руководителя окружного управления образования Павла Кузьмина муниципальная газета.

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По словам Кузьмина, специалисты управления образования провели исследование, которое показало, что в большинстве школ по субботам проводят не больше трех-четырех уроков. Между тем, в это время учащиеся могли бы побыть со своими родителями, сходить в музей или парк.

Напомним, что ранее с инициативой отмены субботних занятий выступила председатель совета руководителей образовательных учреждений севера Москвы и директор школы № 1409 Ирина Ильичева. Она заявила, что дети устают от шестидневной учебной недели, что ведет к нервным срывам. Осенью за введение пятидневной учебной недели высказались, кроме того, более 70 процентов российских учителей.

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