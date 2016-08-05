Рособрнадзор приостановил аккредитацию двух московских вузов

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Рособрнадзор полностью приостановил государственную аккредитацию двух столичных вузов, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о Московском открытом институте и Институте международных социально-гуманитарных связей.

Также ведомство приостановило действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московского банковского института и Института образования и науки.

Что делать, если ваш вуз лишили аккредитации

Лишение госаккредитации не запрещает вузу вести образовательную деятельность. Однако учебное заведение не имеет право выдавать дипломы государственного образца, а также предоставлять отсрочку от службы в армии. Если у вуза аннулируют лицензию на право ведения образовательной деятельности, он будет обязан прекратить преподавание.

При лишении вуза госаккредитации учредитель обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения). При этом учредитель должен получить письменное согласие обучающихся на перевод.