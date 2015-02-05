Регаты и головоломки в парках: в каких олимпиадах участвуют школьники города

Фото: M24.ru

Столичные школы переходят на электронные учебники и доски, родители проверяют дневники в сети, а дети расплачиваются в столовой картами. Система образования стремительно меняется, но есть и хорошие традиции, от которых никто не собирается отказываться.

О том, когда прошла первая московская олимпиада для школьников и где можно посоревноваться в знании парков и музеев столицы - в материале M24.ru.

История



Олимпиады для школьников начали проводить еще в дореволюционной России. Однако олимпиадное движение в современном виде возникло не так давно.

Первое интеллектуальное состязание по математике прошло в Санкт-Петербурге в 1934 году. Организатором олимпиады стал математик Борис Делоне. Московская олимпиада школьников по математике впервые состоялась через год – в 1935.

В остальных городах Союза соревнования на знание школьных предметов начали массово проводить намного позже – с 50-60-х годов. Сначала олимпиадная традиция сформировалась в области естественных, затем – гуманитарных предметов.

Правда, список дисциплин, в знании которых дети могли посоревноваться, начал серьезно расширяться только в последние годы.

Так, с 1989 по 1998 год ученики школ впервые написали олимпиады по информатике, географии, астрономии, экологии, литературе, русскому и английскому языкам. В 2000 году стартовали сразу 4 олимпиады: по истории, немецкому, технологии и физической культуре.

За последние 15 лет перечень олимпиадных предметов пополнился обществознанием, основами предпринимательской деятельности, французским языком, правом, ОБЖ и даже мировой художественной культурой (МХК).

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Этапы и правила

Если у истоков школьного олимпиадного движения стояли энтузиасты, то теперь большую часть интеллектуальных соревнований курирует государственная система образования.

Сегодня в России проводятся олимпиады по 22 дисциплинам школьной программы от русского языка до астрономии. Их проведение регулирует Положение о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденное Министерством образования и науки России в 2009 году.

Важную роль в организации и проведении олимпиад играет Российский совет олимпиад школьников, председатель - ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Московской международной гимназии Ирина Резникова Фото: M24.ru Наши дети очень активно участвуют в разнообразных олимпиадах. Это и Всероссийская олимпиада, и "Покори Воробьевы горы", и разнообразные интернет-олимпиады. Кроме того, гимназия каждый год проводит Математическую олимпиаду на английском языке, (подробнее об этой олимпиаде читайте ниже – ред.), на которую и дети из других школ приезжают. Многие задают вопросы о чрезмерной нагрузке, которая может возникать у детей из-за подготовки к этим конкурсам. Но мое мнение таково: олимпиады – это дело сугубо добровольное. Ученик должен идти на олимпиаду, только если ему интересно. Если интерес есть, глаза горят – особенной усталости дети не испытывают.





Самые известные и популярные сегодня олимпиады:

Всероссийская олимпиада школьников

Состязание проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный (для Москвы - окружной), региональный и заключительный. Москва в этой системе считается регионом, то есть для столичных и подмосковных школьников региональные туры организуются отдельно.

Первый тур стартует в октябре-ноябре. Количество участников на нем не ограничено: прийти на олимпиаду может любой школьник с 5-го по 11-й класс. Дети, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями. Правда, с одной оговоркой: победитель должен набрать больше половины из максимально возможных баллов. Поэтому первое место может не достаться никому. На призеров это ограничение не распространяется, ими становятся те, чьи результаты следуют сразу за баллами победителя.

Не так давно изменилась в лучшую сторону и схема попадания на остальные уровни. Раньше для каждого этапа олимпиады кроме школьного существовала квота, то есть определенное количество мест для представителей каждой школы, города и региона. Теперь же для участия в каждом следующем уровне нужно только перешагнуть определенный порог баллов на предыдущем.

Директор ГБОУ "Центр педагогического мастерства" Иван Ященко Это увеличивает возможности ребят из неспециализированных школ, у которых при этом есть способности и желание участвовать. Это увеличивает возможности ребят из неспециализированных школ, у которых при этом есть способности и желание участвовать.



Кроме того, на каждый этап, независимо от результатов текущего учебного года, приглашаются все прошлогодние победители и призеры этого этапа.

Фото: ТАСС/Артур Лебедев



Московская олимпиада школьников

Как мы уже отмечали, эта олимпиада старше всероссийской – она проходит с 1935 года.

Состязание остается открытым: принять участие в нем могут и ребята из других регионов. Сейчас Московская олимпиада школьников состоит из двух туров: интернет-олимпиады и очного тура.

Директор ГБОУ "Центр педагогического мастерства" Иван Ященко Первый этап мы считаем не отборочным, а, скорее, тренировочным. Ведь каждый понимает, что сидя дома за компьютером, можно воспользоваться любыми подсказками. Этот уровень помогает нам оценить заинтересованность ребенка, а самому школьнику – попробовать свои силы. Первый этап мы считаем не отборочным, а, скорее, тренировочным. Ведь каждый понимает, что сидя дома за компьютером, можно воспользоваться любыми подсказками. Этот уровень помогает нам оценить заинтересованность ребенка, а самому школьнику – попробовать свои силы.



Турнир имени Ломоносова

Одна из самых необычных олимпиад для школьников. Участникам турнира предлагаются задания сразу по 9 предметам.

Задания ориентированы на учащихся 6–11 классов. Прийти на олимпиаду могут и младшеклассники, но организаторы предупреждают, что задания могут показаться детям сложными.

Программа во всех местах проведения турнира одинакова - впрочем, это касается и остальных олимпиад. Состязания по всем предметам проводятся одновременно в разных аудиториях в течение 5–6 часов.

Школьники - кроме одиннадцатиклассников - могут свободно переходить из аудитории в аудиторию, самостоятельно выбирая предметы и время. Ученики 11 класса решают задания в одной аудитории.

Результаты подсчитываются как отдельно для каждого предмета, так и в "многоборье".

Конечно, этими олимпиадами не ограничивается список интеллектуальных конкурсов, в которых школьники могут попробовать свои силы. Свои состязания устраивают многие крупные московские вузы, например, МГУ и Высшая школа экономики.

Подробнее со списком олимпиад, проводимых в столице, можно познакомиться здесь.

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Привилегии и энтузиазм

Московская олимпиада школьников и турнир Ломоносова входят в Перечень Министерства образования на 2014-2015 учебный год. Это значит, что призовые места на их заключительных этапах могут давать значительные льготы при поступлении в вуз.

Для школьников, показавших лучшие результаты, каждый университет выбирает одну из трех льгот: прием без экзаменов на профильную специальность, зачет ста баллов по соответствующему ЕГЭ или зачет высшего балла по дополнительному экзамену.

Всероссийская олимпиада стоит особняком: победители и призеры ее заключительного этапа принимаются без экзаменов в любой вуз соответствующего профиля.

Валерия Моисеева, студентка филологического факультета МГУ, поступила в университет благодаря победе в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по литературе Фото из архива Валерии Моисеевой Заключительный тур олимпиады был очень сложным. Соревноваться приходилось с самыми сильными и талантливыми ребятами со всей страны. Но это же делает олимпиаду интересной. Ты проверяешь себя, причем не только знания, но и способность сориентироваться в трудной ситуации, и знакомишься с классными людьми, и просто проникаешься духом олимпиады. Для меня те недели, что я провела на всеросе – одни из самых ярких в жизни. Советую всем школьникам обязательно принимать участие в олимпиадах! Ну и надеюсь, что олимпиадное движение будет развиваться.



Впрочем, учителя советуют не зацикливаться на бонусах, которые достаются победителям. И не забывать о главной цели интеллектуальных состязаний: обогатить знания и получить стимул к более серьезным занятиям.

Так, любителям истории и архитектуры наверняка придется по душе московская олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы", которая в этом учебном году проходит с октября по май. Выполнять задания, связанные с историей столичных культурных объектов, можно как индивидуально, так и в команде.

Московская международная гимназия ежегодно проводит Математическую олимпиаду на английском языке. Участвовать в ней могут ученики 5-9 классов любой московской школы. Число представителей каждого учреждения не должно быть больше восьми.

С 1996 года в столице проводится Московская математическая регата. Впервые соревнования были проведены на конференции старшеклассников в Московском энергофизическом лицее. Затем идею использовали преподаватели математики лицея №1511 МИФИ для проведения школьных командных математических соревнований. По словам организаторов, регату можно сравнить с "быстрыми" шахматами: решение задач, разбор правильных решений, апелляции, подведение итогов и награждение призеров происходит в течение нескольких часов.

Сейчас математические регаты стали составной частью турниров Архимеда, информация о которых ежегодно публикуется на сайте Московского центра непрерывного математического образования.

Елена Тимофеева