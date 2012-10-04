Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

04 октября 2012, 04:24

МГУ имени Ломоносова не вошел в рейтинг 200 лучших университетов

Ежегодный рейтинг 400 лучших университетов мира опубликован британским изданием Times Higher Education совместно с информационным агентством Thomson Reuters.

Как передает ИТАР-ТАСС, МГУ имени М.В.Ломоносова оказался в почетном списке за пределами престижной "группы 200". Тем не менее, российский вуз улучшил свою позицию по сравнению с предыдущими годами и сегодня находится на 216-м месте.

В рейтинг также вошел Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Он определен в группу вузов, занимающих места с 226 по 250. СПбГУ покинул рейтинг 400 лучших мировых вузов.

Лучшим вузом мира второй год подряд слал Калифорнийский технологический институт (США). Второе место поделили британский и американский университеты - Оксфордский и Стэндфордский. Неожиданно опустился на четвертое место лидер прошлых лет Гарвардский университет (США).

Данный рейтинг составляется на основе многих показателей эффективности деятельности вузов. В частности, оцениваются преподавание, научно-исследовательская работа, международная деятельность. При подготовке списка опрашиваются ученые и различные специалисты, анализируются научные работы и статьи, упоминания в мировых СМИ.

