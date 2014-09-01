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Общество

01 сентября 2014, 17:59

Школьные олимпиады стартуют 15 сентября

образование школьники учебный год олимпиады

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

15 сентября в московских школах начнутся олимпиады. Ребята смогут поучаствовать в них не только очно, но и дистанционно - через интернет.

Таким образом, принимать участие в интеллектуальных "соревнованиях" смогут дети с ограниченными возможностями, а также ученики, получающие образование на дому.

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Школьникам предоставят возможность попробовать свои силы в олимпиадах по самым разным предметам - даже тем, которые не преподают там, где они учатся. "Даже если в школе, например, не изучается немецкий язык, если есть желающие участвовать в олимпиаде по этому предмету, для этого есть все возможности, все методические материалы", - цитирует Агентство "Москва" директора центра педагогического мастерства Ивана Ященко.

Напомним, что в 2013/14 учебном году московские школьники побили рекорд по числу победителей Всероссийской олимпиады. Более 30 процентов победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников были учащимися московских школ.

Ранее M24.ru также сообщал, что в новом учебном году школьные и окружные олимпиады в Москве начнут проводить на планшетах.

Инновации в школах Москвы

1 сентября в школы столицы пошли более 93 тысяч детей. В городе открылись восемь новых учебных заведений. Самое крупное заведение появилось на Мичуринском проспекте: эта школа рассчитана на 900 мест. Все здания оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

Большинство школ Москвы с начала учебного года переходят на пятидневную неделю. По новому графику будут учиться 70 процентов московских учеников. Кроме того, в новом учебном году каникулы во всех школах будут приходиться на одни и те же числа. Подробнее о школьных новинках можно прочитать тут.

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