В столице открывается первая школа для велоэкскурсоводов

Фото: m24.ru

В октябре откроется первая в Москве "Школа велосипедного экскурсовода". По окончании курса обучения выпускникам будут выдавать свидетельство по специальности "Экскурсовод".

Оно дает право получить первичную аккредитацию экскурсовода, которая действует три года. Выпускники школы смогут на профессиональном уровне проводить городские экскурсии.

Занятия будут проходить с октября по апрель в музее "Садовое кольцо". Стоимость курса обучения, который длится 6 месяцев, составляет 27 тысяч рублей.

Записаться в "Школу велосипедного экскурсовода" можно по телефонам 8 (495) 608-92-16, 8 (495) 607-35-01 и по электронной почтеveloekskursovod@mail.ru.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало о велосипедной экскурсии по Москве, которую провели сотрудники музея "Садовое кольцо". Первый велопробег охватил наиболее живописные уголки Мещанского района.