Госдума попросит парламенты мира не допустить дискриминации в спорте

Депутаты Госдумы обратятся к мировым парламентам с просьбой не допустить национальной дискриминации в спорте, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, в обращении ко всем парламентам мира депутаты просят не допустить национальной, этнической и расовой дискриминации в спорте.

Дегтярев также отметил, что атаки на российский спорт, основанные на докладе главы WADA Ричарда Макларена, продолжаются. В связи с этим в Госдуме создают независимую экспертную комиссию по изучению материалов Всемирного антидопингового агентства.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) летом 2016 года представила доклад, в котором обвинила Россию в подменах допинг-проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи – 2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве – 2013.

По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию чистыми 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ.

В результате на Играх – 2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая тренируется в США.

Затем Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена.

В декабре 2016 года МОК продлил санкции в отношении России. Согласно им, организация не поддерживает любые спортивные мероприятия на территории страны. Более того, организация призывает все федерации олимпийских зимних видов спорта заморозить подготовку к основным спортивным состязаниям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира.

Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ.

Скандал с допингом уже стоил России чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Турнир был перенесен в немецкий Кенигзее.

Кроме того, Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9–12 марта 2017 года.

Существуют у сборной России проблемы и в лыжных гонках. От соревнований уже отстранены несколько лыжников, включая олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова.