15 января 2017, 15:12

Создатели "Шерлока" обратились к жителям России

Создатели сериала "Шерлок" обратились к жителям России. Их сообщение в официальном микроблоге сериала в Twitter стало реакцией на утечку последней серии четвертого сезона в Сеть.

Россиян попросили дождаться показа серии в эфире и не распространять ссылки на утекшую в интернет серию. На британском телевидении она выйдет 15 января в 21:00 по местному времени, а в России – в 0:01, ровно на минуту позже.

