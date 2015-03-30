Американцы выполнят наблюдательный полет над территорией России

Фото: M24.ru
Американцы совершат наблюдательный полет над территорией России и Республики Беларусь. Его планируется провести в период с 30 марта по 4 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Мероприятие пройдет в рамках реализации договора по открытому небу. В миссии примут участие и представители Украины.
Американские летчики поднимутся на борт самолета наблюдения ОС-135В. Соблюдение параметров полета будут контролировать российские специалисты.
ОС-135В относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. На нем установлено оборудование для аэрофотосъемки.
Отметим, что согласно договору, Россия и США могут осуществлять наблюдательные полеты над территорией друг друга. Мероприятие проводят по взаимному согласованию.
