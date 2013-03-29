В России возрождаются спортивные роты

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобороны воссоздает спортроты – завершено формирование первой из них на базе самарского ЦСК ВВС. В ней будут проходить службу около 150 человек.

Всего будет создано четыре таких подразделения, в которые призовут до 400 спортсменов. Туда будут отбираться призывники – кандидаты в российские сборные по олимпийским видам спорта.

Инициатива возродить спортроты пошла от министра спорта Виталия Мутко. Он предложил формировать списки талантливых спортсменов, которые будут утверждать в Минобороны и потом рассылать в военкоматы.

Подразделения сопртсменов начали создаваться в 1970-е годы, приказ об их расформировании подписал Анатолий Сердюков

Как сообщает агентство "Р-Спорт", рота состоит из управления, спортивной команды по военно-прикладным и олимпийским видам спорта, а также спортвзвода.

Армейские спортсмены будут представлять на соревнованиях Министерство обороны и Центральный военный округ.