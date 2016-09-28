Форма поиска по сайту

28 сентября 2016, 08:20

Безопасность

Запущенная в Белом море ракета "Булава" самоликвидировалась

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Межконтинентальная ракета "Булава", запущенная в Белом море с подлодки "Юрий Долгорукий", самоликвидировалась в полете, сообщает РИА Новости.

По программе испытаний было выпущено две ракеты. Первая поразила заданные цели на полигоне Кура на Камчатке, вторая самоуничтожилась после выполнения некоторого времени в полете.

Залп был экспериментальным – "Булавы" еще не приняты на вооружение. Историю создания ракеты сопровождают различные инциденты – так, из 26 пусков в семи случаях ракета взрывалась из-за технических сбоев. Последний неудачный пуск был в 2013 году, после этого залпы проходили штатно.

оборона ракеты подводные лодки Булава

