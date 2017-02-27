Форма поиска по сайту

27 февраля 2017, 19:29

Авиационную дивизию особого назначения сформировали под Москвой

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиационная база Воздушно-космических сил (ВКС) в Московской области переформирована в авиационную дивизию особого назначения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Авиационная дивизия особого назначения ВКС предназначена для перевозки личного состава, техники и грузов в интересах Вооруженных сил, выполнения поисково-спасательных задач, эвакуационных работ и других специальных функций.

В состав авиапарка входят транспортные и пассажирские самолеты, а также вертолеты Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, А-12, Ан-26, Ми-8 и другая авиационная техника.

