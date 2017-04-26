Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России

Фото: Ben Listerman/Department of Defence/Zuma

Усиление системы ПРО США создает угрозу внезапного ядерного удара по России. С таким заявлением на брифинге выступил первый замначальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир, передает РИА Новости.

Познихир назвал американские базы ПРО в Европе "мощным скрытым компонентом" для возможного ракетно-ядерного удара. По его словам, действия США вынуждают другие страны включиться в гонку вооружений для обеспечения собственной безопасности.

По сведениям Минобороны, за 15 лет власти Соединенных Штатов направили на противоракетную оборону 130 миллиардов долларов, а в ближайшие пять лет намерены вложить в этот сектор еще около 55 миллиардов долларов

Как подчеркнул Познихир, расширение системы ПРО весьма опасно для российского потенциала сдерживания, тем более что военная техника постоянно совершенствуется.

При этом представитель российского военного ведомства напомнил о том, что арсенал Ирана и Северной Кореи насчитывает не более десяти баллистических ракет средней дальности, поэтому количество ПРО Пентагона превосходит уровень реальной угрозы.