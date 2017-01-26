Минобороны: российские боевые корабли в эскорт-услугах не нуждаются

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Минобороны России ответило на заявление главы военного министерства Великобритании Майкла Фэллона о том, что правительство Соединенного Королевства внимательно следит за передвижением российской авианосной группы во главе с "Адмиралом Кузнецовым". Об этом сообщают "Вести.Ru".
По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, подобные высказывания, как и показательное сопровождение российских кораблей, нужны лишь для того, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков Великобритании от реального состояния британского военно-морского флота.
"Российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают", – подчеркнул Конашенков.
Группа уже преодолела самое узкое место Ла-Манша – пролив Па-де-Кале – и вышла в Северное море.
Российские корабли сопровождает натовская армада в составе не менее семи военных кораблей Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии. За прохождением через Ла-Манш следили патрульный противолодочный самолет ВМС США и британские истребители "Тайфун". Предполагается, что российские корабли вернутся в Североморск в районе 9 февраля.
Судно снабжения "Сергей Осипов", также входившее в состав группы, прошло Ла-Манш ранее и сейчас идет по Северному морю в направлении базы приписки в Балтийске.
Как выяснили СМИ, на отслеживание передвижения группы кораблей Северного флота России вдоль своих берегов Великобритания потратила свыше миллиона фунтов.