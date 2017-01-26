Минобороны: российские боевые корабли в эскорт-услугах не нуждаются

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минобороны России ответило на заявление главы военного министерства Великобритании Майкла Фэллона о том, что правительство Соединенного Королевства внимательно следит за передвижением российской авианосной группы во главе с "Адмиралом Кузнецовым". Об этом сообщают "Вести.Ru".

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, подобные высказывания, как и показательное сопровождение российских кораблей, нужны лишь для того, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков Великобритании от реального состояния британского военно-морского флота.

"Российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают", – подчеркнул Конашенков.