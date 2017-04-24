Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Пентагон признал профессионализм российских летчиков в ходе полетов у Аляски, передает РИА Новости.

Несколько дней назад американские СМИ со ссылкой на представителей ВВС США сообщили, что им пришлось поднять истребители F-22 для сопровождения российских бомбардировщиков. Спустя 12 минут последние сменили курс и отправились на базу. Это произошло примерно в 450 километрах от военной базы Элмендорф (Анкоридж).

Позднее появились сообщения, что российские бомбардировщики летают вблизи Аляски на протяжении четырех дней. В США заявили, что эти полеты не несут для них никакой опасности, но их частота заставляет обращать на себя внимание.

Представитель военного ведомства Джефф Дэвис отметил, что пилоты ВКС России действовали безопасно, профессионально и с уважением к границам воздушного пространства США.

В Минобороны России заявили, что самолеты Ту-95 выполняли задание по патрулированию берегов Аляски.