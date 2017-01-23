Авиация России и Турции нанесла новые удары по боевикам ИГ в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило о новом совместном с Турцией авиаударе по террористам "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), передает "Интерфакс".

Операцию провели 21 января в районе населенного пункта Эль-Баб сирийской провинции Алеппо. Со стороны воздушно-космических сил России в атаке на боевиков участвовали три самолета, турецкие военные предоставили четыре самолета. Всего удалось поразить 22 цели.

Более того, 22 января ВКС России и силы международной коалиции нанесли удар по боевикам ИГ в районе населенного пункта Эль-Баб.

23 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГ, действующих в районе населенного пункта Деир эз-Зор, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.