Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" будет стоить 40 млрд рублей

Фото: ТАСС/Федосеев Лев

Ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется в сентябре и обойдется в 40 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Работы пройдут с сентября 2017 года по четвертый квартал 2020 года на 35-м судоремонтном заводе под Мурманском, рассказал источник агентства. Таким образом, продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца.

Ожидается, что на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, в том числе главную двигательную установку. На ней заменят несколько котлов, которые пришли в негодность. Также модернизируют взлетно-посадочный комплекс.