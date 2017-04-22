Форма поиска по сайту

22 апреля 2017, 11:04

Безопасность

Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" будет стоить 40 млрд рублей

Фото: ТАСС/Федосеев Лев

Ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется в сентябре и обойдется в 40 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Работы пройдут с сентября 2017 года по четвертый квартал 2020 года на 35-м судоремонтном заводе под Мурманском, рассказал источник агентства. Таким образом, продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца.

Ожидается, что на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, в том числе главную двигательную установку. На ней заменят несколько котлов, которые пришли в негодность. Также модернизируют взлетно-посадочный комплекс.

"Адмирал Кузнецов" – единственный российский авианосец. Корабль спустили на воду в 1985 году, а в строй он вступил в 1990 году. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы – 72 метра, полное водоизмещение – 59 тысяч тонн.

Авианосец участвовал в боевом походе в Сирию с октября 2016 года по февраль 2017 года. За время похода корабль прошел порядка 18 тысяч морских миль.

оборона

Главное

