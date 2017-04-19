Минобороны опровергло сообщение о занижении потерь в Сирии

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Минобороны РФ опровергло сообщение британских СМИ о потерях среди российских военных в Пальмире, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, никаких официальных данных о потерях российской стороны в боях за Пальмиру не было. Кроме того, ни одно имя, которое было озвучено в статье агентства Reuters, не принадлежит российским военнослужащим.

Конашенков назвал материал Reuters "лживая компиляция слухов". По его мнению, статью выпустили, чтобы отвлечь внимание общественности от якобы имевшей место быть химатаки в сирийском Хан-Шейхуне.

Ранее агентство Reuters сообщило, что во время боев за Пальмиру погиб 21 российский военный, а Минобороны РФ в четыре раза занизило эту цифру – до пяти человек. В частности, британское издание заявило, что война в арабской республике унесла жизни 41-летнего Алексея Сафонова и 46-летнего Владимира Плютинского.

Информацию о погибших агентство собрало, основываясь на беседах с друзьями и знакомыми погибших, постах в соцсетях, а также по официальным данным с российских кладбищ.