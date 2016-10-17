Новый робот поможет морфлоту патрулировать госграницы России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский военпром создал нового морского робота-разведчика, передает ТАСС.

По словам источника агентства, этот комплекс поможет патрулировать прибрежные зоны и государственные границы нашей страны.

Новый морской робот может самостоятельно отслеживать потенциальные угрозы и передавать о них информацию в штаб – для этого у него есть все необходимые средства связи и передачи данных.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали оружие, основанное на новых физических принципах.