Новый робот поможет морфлоту патрулировать госграницы России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российский военпром создал нового морского робота-разведчика, передает ТАСС.
По словам источника агентства, этот комплекс поможет патрулировать прибрежные зоны и государственные границы нашей страны.
Новый морской робот может самостоятельно отслеживать потенциальные угрозы и передавать о них информацию в штаб – для этого у него есть все необходимые средства связи и передачи данных.
