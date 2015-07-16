Корабли Черноморского флота совершили рекордный поход

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Корабли и суда Черноморского флота и Каспийской флотилии установили своеобразный рекорд, пройдя с начала 2015 года 200 тысяч миль. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

За этот период военные моряки выполнили 10 учений и 300 боевых упражнений, в ходе которых из ракет и пушек было выпущено около полусотни торпед по условным целям.

Минные тральщики, в свою очередь, обследовали около двух тысяч квадратных миль. Существенное количество времени было отведено отработке совместного плавания при боевых действиях с надводными кораблями.

В ходе учений морской десант отрабатывал высадку на необорудованное побережье. Все экипажи прошли инструктаж по противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля и радиоэлектронной борьбе.