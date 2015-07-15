Для российской армии разработают новый комплекс ПВО

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Войсковая противовоздушная оборона может получить новый артиллерийский комплекс, сообщает МИА "Россия сегодня".

Технические параметры установки засекречены. Известно только, что ее калибр будет 57 миллиметров – такой же, как у советской противотанковой пушки 1941 года или как у зенитных систем кораблей.

На основе новой установки разработчик разрабатывает зенитный артиллерийский комплекс для флота, который получит дистанционное управление.

Войсковая ПВО Подразделения, прикрывающие войска от средств воздушного нападения противника при ведении армией боевых действий, перегруппировок и расположении на месте. Подразделения, прикрывающие войска от средств воздушного нападения противника при ведении армией боевых действий, перегруппировок и расположении на месте. В состав войсковой ПВО входят ракетные системы С-300, "Бук", "Тор", "Тунгуска" и артиллерийские установки "Шилка-М3", вооруженные 23-мм автоматическими пушками.



Ранее m24.ru сообщало, что 14 июля на подмосковном полигоне в Серпухове во время учений Военной академии РВСН прошла презентация уникальной разработки – мобильного комплекса "Каскадер", позволяющего получать компоненты ракетного топлива буквально из воздуха.

"Каскадер" представляет собой четыре грузовика КАМАЗ, каждый из которых является технологической, компрессорной и вспомогательной установкой, а также передвижной дизельной электростанцией.

Работа системы основана на методе глубокой заморозки воздуха и разделения его на компоненты.

"Комплекс позволяет получить из атмосферы кислород, азот, воздух в сжиженном и газообразном виде под давлением до 400 атмосфер", – цитирует замдиректора ОАО "НПО ГЕЛИЙМАШ" Юрия Дмитриева телеканал "Звезда".