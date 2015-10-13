Минобороны не станет создавать роты для борьбы с фальсификацией истории

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Минобороны России опровергло информацию о создании в 2016 году роты для разоблачения фальсификаторов военной истории на базе Центрального архива оборонного ведомства.

"Никаких планов по формированию специальной научной роты при Центральном архиве Минобороны России для борьбы с фальсификаторами истории у нас не было и нет", – цитирует "Интерфакс" статс-секретаря – замминистра обороны России Николая Панкова.

По его словам, основной целью создания научных подразделений в Вооруженных Силах является "выполнение конкретных научно-прикладных задач в интересах различных органов военного управления".

Он отметил, что фундаментальными вопросами военной науки, в том числе военно-исторической работой, на протяжении многих лет успешно занимаются научные и научно-исследовательские учреждения – Институт военной истории, Центральный архив Минобороны, а также Управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Кроме того, есть специальное воинское подразделение – 90-й отдельный специальный поисковый батальон, в котором проходят службу те призывники, которые с юности увлекались поиском и увековечиванием памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, информация о создании специальной научной роты для борьбы с фальсификацией появилась 12 октября.

Как сообщали СМИ, вопрос о создании небольшого научного подразделения – роты – при Центральном архиве военного ведомства уже прорабатывается.

В этой роте, по данным источников ряда информагентств, пройдут службу молодые специалисты, занимающиеся историей, социологией и другими профильными науками. Они будут изучать историю Второй Мировой войны, факты, связанные с фальсификацией победы советского народа в годы Великой Отечественной войны и другие события из жизни и вооруженных сил.